Москвичей предупредили о возможных задержках наземного транспорта из-за непогоды

В Москве могут быть задержки в движении наземного транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в воскресенье, 12 марта, предупредили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
В Москве могут быть задержки в движении наземного транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в воскресенье, 12 марта, предупредили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
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