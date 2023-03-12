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Москвичей предупредили о возможных задержках наземного транспорта из-за непогоды

Москвичей предупредили о возможных задержках наземного транспорта из-за непогоды

В Москве могут быть задержки в движении наземного транспорта из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом в воскресенье, 12 марта, предупредили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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