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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маршанд об игре в звене с Беннеттом за сборную Канады после инцидента в плей-офф-2024: «Мы не вдавались в детали. Я просто сказал, что не буду ему пасовать. Шутка»

Форварды тренировались в четвертом звене сборной Канады перед матчем Турнира четырех наций против США.

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