Доводим интерьер до совершенства, или Как выбрать зеркало с подсветкой в ванную

В современном интерьере помещений зеркала играют немаловажную роль. Зеркало с подсветкой в ванную несёт больше функциональности, отражает предметы, украшает её, «раздвигает» стены и изменяет пространственную геометрию.
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