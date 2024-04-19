"Голая вечеринка" в театре. Киркоров снова вошел "не в ту дверь"

ЕА Евгений Алексеенко Когда это все кончится с этими попугаи ми?И, наконец, ещё один крайне важный момент - либеральная "интеллигенция" в своей идеологии тотально ориентирована на Запад с его культом мнимой "свободы" и "толерантности". Хотим ли мы такого будущего для нашей страны и нашего общества? Ответ очевиден. И особенно остро встает вопрос недопустимости рекламы западной культуры, учитывая текущие геополитические события.

EV Evgeni Velesik "А взять бы этого Канта и на Колыму.", помните поэта Бездомного? На лицо вызов власти, такое вяло-текущее сопротивление! Вы посмотрите что и кто на экранах ТВ? Что они несут обществу?