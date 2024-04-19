Отличительной чертой мышления современной либеральной "интеллигенции" является постоянная подмена понятий.
"Голая вечеринка" в театре. Киркоров снова вошел "не в ту дверь"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕА
Евгений Алексеенко
Когда это все кончится с этими попугаи ми?И, наконец, ещё один крайне важный момент - либеральная "интеллигенция" в своей идеологии тотально ориентирована на Запад с его культом мнимой "свободы" и "толерантности". Хотим ли мы такого будущего для нашей страны и нашего общества? Ответ очевиден. И особенно остро встает вопрос недопустимости рекламы западной культуры, учитывая текущие геополитические события.
Ответить
5 час.
EV
Evgeni Velesik
"А взять бы этого Канта и на Колыму.", помните поэта Бездомного? На лицо вызов власти, такое вяло-текущее сопротивление! Вы посмотрите что и кто на экранах ТВ? Что они несут обществу?
Ответить
1 час.
Майя Maja
Дерьмом всю землю поливает. Это относится не к культуре, это относится к религии. И он скот, на этом танцует.
Ответить
26 мин.
Свежие комментарии