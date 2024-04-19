Политика как он...
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Политика как она есть

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"Голая вечеринка" в театре. Киркоров снова вошел "не в ту дверь"

Отличительной чертой мышления современной либеральной "интеллигенции" является постоянная подмена понятий.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Когда это все кончится с этими попугаи ми?И, наконец, ещё один крайне важный момент - либеральная &quot;интеллигенция&quot; в своей идеологии тотально ориентирована на Запад с его культом мнимой &quot;свободы&quot; и &quot;толерантности&quot;. Хотим ли мы такого будущего для нашей страны и нашего общества? Ответ очевиден. И особенно остро встает вопрос недопустимости рекламы западной культуры, учитывая текущие геополитические события.
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5 час.
EV
Evgeni Velesik
&quot;А взять бы этого Канта и на Колыму.&quot;, помните поэта Бездомного? На лицо вызов власти, такое вяло-текущее сопротивление! Вы посмотрите что и кто на экранах ТВ? Что они несут обществу?
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1 час.
Майя Maja
Дерьмом всю землю поливает.  Это относится не к культуре, это относится к религии. И он скот, на этом танцует.
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26 мин.

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