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  • Ингерман Ланская
    нищета пасёт мымр!!!Бахилы в феврале ...
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Гости из Альфы Центавра уже здесь – они летают в Солнечной системе

Гости из Альфы Центавра уже здесь – они летают в Солнечной системе

Гости из Альфы Центавра уже здесь – они летают в Солнечной системе Евгения КомароваОни уже здесь – в Солнечной системе летают объекты из Альфы Центавра, вызывающие вопросы как у астрономов-любителей, так и у экспертов.

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