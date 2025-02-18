Гости из Альфы Центавра уже здесь – они летают в Солнечной системе Евгения КомароваОни уже здесь – в Солнечной системе летают объекты из Альфы Центавра, вызывающие вопросы как у астрономов-любителей, так и у экспертов.
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