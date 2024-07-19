Расчеты РСЗО «Ураган» группировки войск «Восток» сорвали ротацию подразделений, уничтожили бронетехнику и живую силу ВСУ

На эффективности выполнения боевых задач сказывается тыловое обеспечение каждой нашей позиции. Боеприпасов, провизии, экипировки и питьевой (бутилированной) воды в изобилии, чего нельзя сказать о противнике.
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