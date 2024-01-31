У Клоппа 7 побед над Почеттино в 13 матчах, поражение лишь одно

«Ливерпуль» Клоппа сегодня обыграл «Челси» Почеттино – 4:1. Тренеры встречались между собой 13 раз: 7 побед у Клоппа, 5 раз играли вничью и раз выиграл Почеттино (в сезоне-2017/18 в «Тоттенхэме» – 4:1).