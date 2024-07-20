Мэр Краснодара предложил приковать себя наручниками из-за недовольства горожан

Мэр Краснодара Наумов приехал к горожанам на митинг из-за отключения света Мэр Краснодара Евгений Наумов приехал к недовольным горожанам, которые перекрыли дорогу из-за отключений электроэнергии в микрорайоне Россинского.
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