В МИД России выразили обеспокоенность возможным ростом сети биолабораторий США в Африке

Москва обеспокоена тем, что США могут расширить географию сети своих биолабораторий в Африке, а также выражает опасения по поводу того, что африканцев не информируют о результатах биологических исследований, ведущихся в их странах, заявил посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров.