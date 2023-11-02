Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Олег Тимофеев
    Ну да пендосия это спрут окруживший себя своими щупальцами. Израиль это доказательство того что Молотов манипулировал...Три плохие новост...
  • Олег Тимофеев
    Наши не до успехи в военном строительстве вызваны на мой взгляд недостаточным разностороннем образованием наших штабн...По секрету: После...
  • Олег Тимофеев
    Нормально. Как подтверждение того что НАТО к войне не готово. Что экономически ЕС теперь сожрет Китай что главные раз..."Я ваш приговор":...

В МИД России выразили обеспокоенность возможным ростом сети биолабораторий США в Африке

В МИД России выразили обеспокоенность возможным ростом сети биолабораторий США в Африке

Москва обеспокоена тем, что США могут расширить географию сети своих биолабораторий в Африке, а также выражает опасения по поводу того, что африканцев не информируют о результатах биологических исследований, ведущихся в их странах, заявил посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия - Африка" Олег Озеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх