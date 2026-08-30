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«Будут пинать хейтеры»: какое послевкусие оставило сенсационное поражение Умара Нурмагомедова нокаутом

«Будут пинать хейтеры»: какое послевкусие оставило сенсационное поражение Умара Нурмагомедова нокаутом

Поражение Умара Нурмагомедова нокаутом от Сонг Ядонга стало потрясением для поклонников UFC. Асланбек Бадаев увидел одну из причин такого исхода в неудачной подготовке к климатическим условиям Шанхая, а Александр Шлеменко выразил мнение, что психологическое давление теперь обрушится на всю семью Нурмагомедовых.

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