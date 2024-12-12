Банки ограничили сроки кредитов наличными

Российские банки в ноябре на фоне высоких ставок сократили средний срок выплаты потребительского кредита до 26 месяцев, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на данные кредитного агентства "Скоринг бюро".
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