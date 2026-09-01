Ночная атака на Москву: отражена вторая волна дронов

Силы ПВО ВС России сбили ещё 17 украинских беспилотников, пытавшихся прорваться к Москве. Об этом мэр Сергей Собянин в ночь на 1 сентября сообщил в канале на платформе "Макс" .
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