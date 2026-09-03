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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джурасовичу прооперировали колено. Хавбек «Акрона» выбыл до октября

Полузащитник « Акрона » Алекса Джурасович прооперирован в связи с травмой колена. Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, 23-летний футболист успешно перенес операцию на коленном суставе в Германии.

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