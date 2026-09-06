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Мы соседи по планете

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Рисовые террасы «Драконий хребет»

Рисовые террасы «Драконий хребет»

Расположенные в 27 км к югу от городка Луншэн, обширные рисовые террасы «Драконий хребет» (Лунцзи) слой за слоем покрывают холмы и горы.

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