Когда мне было почти пятьдесят, я осталась без мужа. Нет, он не погиб и не ушел к другой. Просто уехал в другую страну на заработки и остался там насовсем.
Темное прошлое моего мужчины разрушило наши отношения
Комментарии
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Tania Еременко
Так засуньте язык в это место и не спорьте с ним, если он вам так нравится. Не вызывайте агрессию, раз понимаете , что он больной человек. Это же проще простого. Значит, сама штучка хороша. Надо научиться не спорить- это же глупо, если знаете, что последует агрессия. Или хотите и напрашиваетесь получить в лоб?)))(((
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6 час.
Владимир Соколов
то что вы говорите это выше бабы, она всегда права, думать это не её))
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6 час.
В
Воробей
Относительно того, что сколько-нибудь действенная мотивация к изменению к лучшему может и должна прийти только от раскаяния и покаяния самого индивидуума, а не от принуждения из вне, разницы не вижу.
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4 час.
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