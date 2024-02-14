Темное прошлое моего мужчины разрушило наши отношения

Tania Еременко

Так засуньте язык в это место и не спорьте с ним, если он вам так нравится. Не вызывайте агрессию, раз понимаете , что он больной человек. Это же проще простого. Значит, сама штучка хороша. Надо научиться не спорить- это же глупо, если знаете, что последует агрессия. Или хотите и напрашиваетесь получить в лоб?)))(((