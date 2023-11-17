Шаляпин такого не заслужил!

Кусаин Альменов

Искусство - живопись, скульптура, архитектура должно воспитывать людей. Прививать им чувство к прекрасному. И кого могут воспитать подобные памятники, только манкуртов - людей без роду, без племени, без памяти, чуждых своей стране.