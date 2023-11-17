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Шаляпин такого не заслужил!

Шаляпин такого не заслужил!

О памятниках и новоделах, уродующих исторический центр Петербурга Игорь Веремеев    Бурные споры развернулись в Петербурге вокруг утвержденного на минувшей неделе проекта памятника выдающемуся русскому певцу Федору Шаляпину.

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Комментарии
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Кусаин Альменов
Искусство - живопись, скульптура, архитектура должно воспитывать людей. Прививать им чувство к прекрасному. И кого могут воспитать подобные памятники, только манкуртов - людей без роду, без племени, без памяти, чуждых своей стране.
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