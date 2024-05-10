Путин встретился с Мишустиным перед рассмотрением его кандидатуры в Госдуме

Президент сказал, что кабмин «сделал немало в сложных условиях», было бы правильно, если бы Мишустин остался на посту премьераПрезидент Владимир Путин провел встречу с исполняющим обязанности премьер-министра Михаилом Мишустиным перед тем, как депутаты Госдумы начали рассматривать его кандидатуру на должность главы кабмина.