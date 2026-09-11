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Дагестанцы оскорбили девушку, в ответ краснодарские парни «наваляли им тумаков» и перевернули машину

Дагестанцы оскорбили девушку, в ответ краснодарские парни «наваляли им тумаков» и перевернули машину

История о том, как опасно путать чужой спальный район со своим личным парком развлечений. В Краснодаре группа дагестанцев решила покататься по дворам, делая все исключительно «по кайфу».

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Юрий Шестаков

Наглецов бьют в лицо! Закон, суд да дело, адвокат, занос денег диаспорой и можно продолжать наглеть! И всё это как-то не по людски, не по справедливости, НО - получается по закону, по закону ДЕНЕГ, а не совести!😜