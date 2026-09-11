Дагестанцы оскорбили девушку, в ответ краснодарские парни «наваляли им тумаков» и перевернули машину

История о том, как опасно путать чужой спальный район со своим личным парком развлечений. В Краснодаре группа дагестанцев решила покататься по дворам, делая все исключительно «по кайфу».
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Свежие комментарии
- Снова нужна подде...
- Снова нужна подде...
- Снова нужна подде...
МОЛОДЦЫ
Наглецов бьют в лицо! Закон, суд да дело, адвокат, занос денег диаспорой и можно продолжать наглеть! И всё это как-то не по людски, не по справедливости, НО - получается по закону, по закону ДЕНЕГ, а не совести!😜
"И бью я жидов, и спасаю Россию" не я, Высоцкий сказал.
Пацаны красавчики! Поддерживаю полностью. С этими обезьянами только так и надо. Другого языка они не понимают
Законными методами? Примерно, как в Германии было - жену немца при нём насилуют мигранты, а он стоит рядом и звонит в полицию. Так что ли надо?