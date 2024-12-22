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Дмитрий Артюхов наградил молодежный центр «Коса» из Астраханской области

Дмитрий Артюхов наградил молодежный центр «Коса» из Астраханской области

Глава комиссии Госсовета по направлению «Молодежь и дети», губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на торжественной церемонии вручения всероссийской премии «Время молодых» в Москве наградил победителя в номинации «Место молодых».

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