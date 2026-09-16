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Zero Hedge

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Houthis Issue Video Of Saudi F-15 Shootdown, As Ground Clashes Intensify In Yemen

Houthis Issue Video Of Saudi F-15 Shootdown, As Ground Clashes Intensify In Yemen

Houthis Issue Video Of Saudi F-15 Shootdown, As Ground Clashes Intensify In Yemen Update(1135ET): The Houthis have released new footage which appears to confirm the earlier Saudi F-15 jet shootdown, with aircraft falling in the Marib area.

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