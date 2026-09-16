Houthis Issue Video Of Saudi F-15 Shootdown, As Ground Clashes Intensify In Yemen Update(1135ET): The Houthis have released new footage which appears to confirm the earlier Saudi F-15 jet shootdown, with aircraft falling in the Marib area.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым