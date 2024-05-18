Смертельный риск: какие болезни развиваются от работы по ночам

Работа в ночную смену или сутками может привести к ожирению, диабету и онкологическим заболеваниям. Об этом говорят результаты исследований китайских ученых, которые проводились под руководством доктора Сю Вай Чоя из Китайского университета Гонконга.
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