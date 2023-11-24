Специалист рассказал о вреде приема антибиотиков при простуде

Бесконтрольный прием антибиотиков при простуде приводит к формированию резистентности микроорганизмов к ряду антибактериальных препаратов, в результате чего они становятся неэффективны при более серьезных заболеваниях.
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