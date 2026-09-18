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Мировое обозрение

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Финский политик Мема назвал силой сдержанность России на фоне провокации Европы

Финский политик Мема назвал силой сдержанность России на фоне провокации Европы

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема выступил с неожиданным для европейского политического истеблишмента заявлением.

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