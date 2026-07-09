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«Индиана» договорилась о двустороннем соглашении с Кобе Брауном

« Индиана » сохранит в составе форварда Кобе Брауна (26 лет, 201 см), подписав с ним двусторонний контракт.

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