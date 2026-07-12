Профессор назвал регионы с высоким риском заражения клещевым энцефалитом

Практически повсеместный риск заражения клещевым энцефалитом сохраняется на Дальнем Востоке и в ряде регионов центральной части России, заявил профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Пироговского университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.
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