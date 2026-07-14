Можно ли летом садиться за руль без обуви и футболки

Многие водители в жаркую погоду стремятся скинуть с себя все лишнее – от футболок до кроссовок. Кто-то разувается, кто-то впопыхах запрыгивает в машину в шлепанцах, а самые отчаянные рулят голыми по пояс.
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