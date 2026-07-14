За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 968 подписчиков

Можно ли летом садиться за руль без обуви и футболки

Можно ли летом садиться за руль без обуви и футболки

Многие водители в жаркую погоду стремятся скинуть с себя все лишнее – от футболок до кроссовок. Кто-то разувается, кто-то впопыхах запрыгивает в машину в шлепанцах, а самые отчаянные рулят голыми по пояс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии