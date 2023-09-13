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Глен Джонсон о Мудрике в «Челси»: «Часики тикают – мне его жаль. Он обладает необходимыми качествами, чтобы исправиться, но нужно поторопиться»

Глен Джонсон о Мудрике в «Челси»: «Часики тикают – мне его жаль. Он обладает необходимыми качествами, чтобы исправиться, но нужно поторопиться»

Футболист по-прежнему не забил ни одного мяча в составе «Челси». «Думаю, что часики для Мудрика тикают, потому что о нем говорят каждую неделю.

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