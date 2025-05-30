Автомобили Hyundai и Voyah попали под отзыв в России[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Буквально одновременно компании ООО «Хендэ Мотор СНГ» и ООО «Дунфэн Мотор Рус» объявили о начале отзывных кампаний для автомобилей марок Hyundai и Voyah.