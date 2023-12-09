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Не поворот на Запад, а диверсификация. Где Армения ищет поддержку после «предательства» России

Автор фото, AFP После окончания военных действий в Нагорном Карабахе Армения столкнулась с серьезной проблемой — что делать с собственной безопасностью в ситуации, когда главный «партнер», который взял на себя миротворческие функции, провалил эту задачу.

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