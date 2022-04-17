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Чемпионат России (жен). 1/4 финала. Вторые матчи. «Уралочка» сыграет с «Тулицей», «Ленинградка» против московского «Динамо», другие матчи

18 апреля пройдут вторые матчи 1/4 финала женского чемпионата России по волейболу. Суперлига Парибет Чемпионат России Женщины 1/4 финала Вторые матчи 14 апреля Уралочка – Тулица – 16.

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