Военное обозрение

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Постпред РФ направил письмо в Совбез и Генассамблею ООН, предупредив о опасности провокаций Киева против Запорожской АЭС

Постпред РФ направил письмо в Совбез и Генассамблею ООН, предупредив о опасности провокаций Киева против Запорожской АЭС

Российский постпред в ООН направил официальное письмо в Организацию Объединённых Наций, которое посвящено ситуации вокруг Запорожской АЭС.

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