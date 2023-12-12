Иноагенту Максиму Галкину* быстро нашли замену на шоу «Лучше всех!»

Первый канал нашёл замену уехавшему из страны Максиму Галкину* в шоу «Лучше всех!».Руководство Первого канала сняло с эфира популярную передачу «Лучше всех!» после того, как иноагент Галкин* переехал жить в Израиль в 2022 году.