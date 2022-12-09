В Самарской области полицейские и общественники провели профилактическое мероприятие «Будущее без коррупции»

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией сотрудники полиции УМВД России по г. Тольятти вместе с представителямиОбщественного совета при территориальном ОВД провели профилактическое мероприятие «Будущее без коррупции» для студентов одной из образовательных организаций.