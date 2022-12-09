Закон, порядок, государство

719 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Павлов
    "Родные погибшей в ДТП жительницы Уссурийска взыскали крупную сумму с виновника аварии" ??? Автор, как это относится ...Попер не по прави...
  • Михаил Васильев
    Сшитую, пошитую, но никак не отшитую!Участникам спецоп...
  • Иван Щукин
    Укры видно в Чёрном море выловили бутылку с стариком Хоттабычем, вот он им и "помогает" и со нарядами и с артилерией!Сводка Минобороны...

В Самарской области полицейские и общественники провели профилактическое мероприятие «Будущее без коррупции»

В Самарской области полицейские и общественники провели профилактическое мероприятие «Будущее без коррупции»

В преддверии Международного дня борьбы с коррупцией сотрудники полиции УМВД России по г. Тольятти вместе с представителямиОбщественного совета при территориальном ОВД провели профилактическое мероприятие «Будущее без коррупции» для студентов одной из образовательных организаций.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх