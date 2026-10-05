Оборот общепита в Челябинской области вырос почти на 10%

ЧЕЛЯБИНСК, 5 октября, ФедералПресс. Согласно докладу Росстата о социально-экономическом положении России, за январь–август 2026 года оборот предприятий общественного питания в Челябинской области достиг 84,57 млрд рублей.
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