Во Владимирской области чиновницу УФНС уволили в связи с утратой доверия

Установлено, что экс-чиновница - сотрудница УФНС России по Владимирской области в период исполнения должностных обязанностей в 2022-2023 годах систематически оказывала двум субъектам предпринимательской деятельности услуги по подготовке и направлению налоговой отчетности, получив за это денежные средства в размере около 160 тыс рублей.
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