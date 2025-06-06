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Владимирские новости

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Во Владимирской области чиновницу УФНС уволили в связи с утратой доверия

Во Владимирской области чиновницу УФНС уволили в связи с утратой доверия

Установлено, что экс-чиновница - сотрудница УФНС России по Владимирской области в период исполнения должностных обязанностей в 2022-2023 годах систематически оказывала двум субъектам предпринимательской деятельности услуги по подготовке и направлению налоговой отчетности, получив за это денежные средства в размере около 160 тыс рублей.

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