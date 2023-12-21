Знаете, сограждане, я всегда улыбаюсь, когда слышу, как некоторые российские телеведущие с укором обращаются к украинцам, негодуя от того, что они не взяли в руки автоматы и вилы и не идут на Банковую сносить Зеленского.
Главный украинский секрет
Комментарии
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VB
Vasiliy Belokurov
"Америку " не открыл аффтар! Покажите мне страну, где её граждане не мечтают о мессии???
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7 час.
Natalija Osminina
А где еще мечтают? Именно так- только украинцы.
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1 час.
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