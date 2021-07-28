Рубрика «Я памятник себе воздвиг нерукотворный»

У сотрудника ГИБДД из Таганрога при обыске нашли его портрет в форме маршала. У кого-то при обыске находят золотые унитазы, у кого-то миллионы на оффшорных счетах и недвижимость на озере Гарда, а у кого-то в гостиной висит «скромный» портрет хозяина, но в незаслуженных маршальских погонах и чужих орденах! Экс-глава МРЭО Таганрога изображённый на портрете, который нашли при обысках в коттеджах ростовских гаишников, был изображен в форме маршала Василевского! От куда у них столько комплексов неполноценности? Может их в детстве одноклассники чмырили.