Пока не поздно

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Существуют угрозы российскому государству, угнездившиеся в сегодняшнем обществе Автор: Александр Проханов Русское ядерное оружие — гарант сбережения Государства Российского в случае, если на него навалится военная мощь противоборствующих держав, способных испепелить Россию.

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