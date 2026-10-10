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Zero Hedge

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China Buys Record Amount Of Gold As India Panics, Scraps Key Tax Relief On Precious Imports

China Buys Record Amount Of Gold As India Panics, Scraps Key Tax Relief On Precious Imports

China Buys Record Amount Of Gold As India Panics, Scraps Key Tax Relief On Precious Imports Gold is climbing notably this morning, underscoring the potential for the precious metal to ratchet higher into year-end thanks to sustained buying from central banks and retail investors.

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