Мировое обозрение

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Смартфон Redmi K50 Pro+ получит процессор Snapdragon 898 и 108-Мп камеру

Смартфон Redmi K50 Pro+ получит процессор Snapdragon 898 и 108-Мп камеру

Интернет-источники обнародовали информацию о технических характеристиках флагманского смартфона Redmi K50 Pro+, который готовит к выпуску китайская компания Xiaomi.

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