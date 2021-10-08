Смартфон Redmi K50 Pro+ получит процессор Snapdragon 898 и 108-Мп камеру

Интернет-источники обнародовали информацию о технических характеристиках флагманского смартфона Redmi K50 Pro+, который готовит к выпуску китайская компания Xiaomi.
Популярные статьи
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
- Уверовавшая в глобальное потепление Европа решила наказать "Газпром", забыв, что рядом перемерзает Босфор...
Свежие комментарии