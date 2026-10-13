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За рулем

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Пресс-служба Omoda: ни одного инцидента с Omoda C5 в РФ не зафиксировано

Пресс-служба Omoda: ни одного инцидента с Omoda C5 в РФ не зафиксировано

На данный момент в РФ не зафиксировано ни одного инцидента с задней осью кроссоверов Omoda C5, сообщила российская пресс-служба марки.

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