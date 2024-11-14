Надежда Сасс: Тайвань готов к защите

Тайвань размышляет над покупкой большого пакета американского вооружения, включая эсминец Aegis, чтобы продемонстрировать новой администрации Дональда Трампа, что страна серьезно настроена на усиление собственной обороны против Китая.
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