Заноза
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Заноза

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За справедливость по максимуму! – Юрий Селиванов

За справедливость по максимуму! – Юрий Селиванов

За массовое убийство ни в чем не повинных людей должны ответить не только рядовые исполнители этого злодеяния, но и те, кто послал их в эту смертельную атаку Источник фото: социальные сети Кто-нибудь может поверить, что эта тварь дрожащая, полное ничтожество которого читается во всем его облике, как и все его подельники, являются не только прямыми участниками массового убийства людей в Красногорске, но и, одновременно, заказчиками и организаторами этого чудовищного преступления? Конечно же, этого не может быть, потому что не может быть никогда! Слишком они мелкие и дешевые для теракта такого масштаба, скрупулезно продуманного и подготовленного явно на другом, предельно профессиональном уровне.

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Комментарии
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Светлана Позднякова
Все получат по заслугам в назначенное время!
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