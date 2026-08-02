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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мусаев после 3:2 с «Факелом»: «В России нельзя никого обыграть, не приложив стопроцентные усилия. При 3:0 надо делать все, чтобы стало 4:0. Эта игра должна стать для нас большим уроком»

Главный тренер « Краснодара » Мурад Мусаев заявил, что его команда была слишком расслаблена в концовке матча с « Факелом ».

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