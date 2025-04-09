Россиянам рассказали о возможности получить «вторую пенсию»

Использование инструментов семейных накоплений научит россиян с детства правильно планировать финансы, и, в конечном счете, поможет заработать «вторую пенсию», заявил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.
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