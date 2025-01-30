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В Чечне прокомментировали «исчезновение» Кадырова

В Чечне прокомментировали «исчезновение» Кадырова

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале назвал сообщения о мнимом исчезновении главы Чечни Рамзана Кадырова из информационного пространства слухами и вбросами.

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