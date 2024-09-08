Новые запреты: как теперь будут ездить пассажиры РЖД Юлия ЧелкановаНедавние изменения в правилах поведения пассажиров в поездах РЖД вызвали бурные обсуждения и недоумение среди путешественников.
Новые запреты: как теперь будут ездить пассажиры РЖД
Комментарии
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А Кудасов
А нарушителей не послушных что, будут высаживать на ближайшей? Лучше бы билеты дешевле сделали бы. А с этими запретами они скорее дороже станут.
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14 час.
Сергей Кочегаров
"А теперь послушаем начальника транспортного цеха..." Разберем ситуацию: когда жрать, когда спать, когда с.., но это второстепенно. И ещё раз послушаем начальника транспортного цеха...
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13 час.
Сергей Кочегаров
Ну, что Вы сразу о себе? И ехать то Вам на юг всего сутки, а вот кому в Хабаровск или Владик? Вот о ком надо позаботиться... А то ЮГ.
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13 час.
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