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Пронедра

293 подписчика

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Новые запреты: как теперь будут ездить пассажиры РЖД

Новые запреты: как теперь будут ездить пассажиры РЖД

Новые запреты: как теперь будут ездить пассажиры РЖД Юлия ЧелкановаНедавние изменения в правилах поведения пассажиров в поездах РЖД вызвали бурные обсуждения и недоумение среди путешественников.

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Комментарии
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А Кудасов
А нарушителей не послушных что, будут высаживать на ближайшей? Лучше бы билеты дешевле сделали бы. А с этими запретами они скорее дороже станут.
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14 час.
Сергей Кочегаров
&quot;А теперь послушаем начальника транспортного цеха...&quot; Разберем ситуацию: когда жрать, когда спать, когда с.., но это второстепенно. И ещё раз послушаем начальника транспортного цеха...
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13 час.
Сергей Кочегаров
Ну, что Вы сразу о себе? И ехать то Вам на юг всего сутки, а вот кому в Хабаровск или Владик? Вот о ком надо позаботиться... А то ЮГ.
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13 час.

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