Новые запреты: как теперь будут ездить пассажиры РЖД

А Кудасов А нарушителей не послушных что, будут высаживать на ближайшей? Лучше бы билеты дешевле сделали бы. А с этими запретами они скорее дороже станут.

Сергей Кочегаров "А теперь послушаем начальника транспортного цеха..." Разберем ситуацию: когда жрать, когда спать, когда с.., но это второстепенно. И ещё раз послушаем начальника транспортного цеха...