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Гриня поздравил с наступившим Новым годом: «Самое главное, будьте порядочными людьми по жизни и всегда отвечайте за свои слова»

«Поздравляю вас, мои ненаглядные, мои дорогие, с наступившим 2024-м годом! Хотелось бы пожелать, чтобы в новом году у вас обязательно было море улыбок, море позитива.

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