Бывает сильная и срочная надобность просверлить в стене отверстие под дюбель. Как при этом не попасть в проходящую проводку? По идее нужно бежать в магазин и покупать дорогой инструмент для определения скрытой проводки.
Простой детектор скрытой проводки за 15 минут
Комментарии
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Василий Подлесных
Если бы всё было так просто, все производители детекторов проводки давно разорились бы!!! Вплотную к проводу это фуфло может и будет гореть, а если проводка 5 и более см в стене, да ещё и стена железобетон - врядли!!!
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13 час.
АХ
Александр Харченко
А где проводку делают на такой глубине
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12 час.
holms sherlok
дома под штробу и сверху штукатурка
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44 мин.
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