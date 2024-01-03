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Арестович* шокировал, рассказав о «переговорах» по Украине

Арестович* шокировал, рассказав о «переговорах» по Украине

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович* (внесен в РФ в список экстремистов и террористов) рассказал о «переговорах» по Украине.

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